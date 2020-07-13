Жительницу Тюменской области будут судить за ложный донос об изнасиловании

В Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 62-летней жительницы Викуловского района, которая обвиняется в ложном доносе об изнасиловании.
9 июля 2020 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее изнасиловал знакомый.
"Следователем был проведен комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, в ходе которого факт насильственного полового преступления в отношении обвиняемой не подтвердился. Сама женщина призналась, что оговорила знакомого из мести", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос в совершении особо тяжкого преступления).
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