Жительницу Тюменской области будут судить за ложный донос об изнасиловании

В Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 62-летней жительницы Викуловского района, которая обвиняется в ложном доносе об изнасиловании.

9 июля 2020 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее изнасиловал знакомый.

"Следователем был проведен комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, в ходе которого факт насильственного полового преступления в отношении обвиняемой не подтвердился. Сама женщина призналась, что оговорила знакомого из мести", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос в совершении особо тяжкого преступления).