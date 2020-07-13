В Тюмени проводится проверка по факту гибели юноши на озере Кривом

11:49 13 июля 2020
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В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели молодого человека на воде. Трагедия произошла в воскресенье, 12 июля.

Тело 18-летнего юноши было обнаружено на берегу озера Кривое, расположенного на базе отдыха.

"По предварительным данным, молодой человек находился на оборудованном пляже в компании друзей. На расстоянии около 6 метров от берега мужчина скрылся под водой, когда нырял. Следователи выяснили, что утонувший не умел плавать", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Теги: утопление
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