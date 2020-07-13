В Ялуторовске спасли дачницу, упавшую в колодец

12:35 13 июля 2020
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Фото: pixabay.com

Инцидент произошел на минувших выходных в одном из садоводческих товариществ Ялуторовского района. В экстренные службы поступило сообщение о том, что в колодец упала женщина.

Прибывшим на место спасателям понадобилось несколько минут, чтобы вызволить дачницу.

"С помощью трехколенной лестницы они достали женщину из колодца и передали сотрудникам скорой помощи, которые к этому моменту также прибыли на место происшествия", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Теги: спасатели
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