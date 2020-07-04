Тюменца будут судить за ложные показания в деле об изнасиловании

В Тюмени уголовная ответственность грозит мужчине за дачу ложных показаний в суде.

Тюменец стал свидетелем того, как его знакомый в августе 2019 года изнасиловал женщину. Следователю, который вел дело, он подробно рассказал о происшествии. По версии следствия, через некоторое время мужчина, желая помочь знакомому, показания изменил и на повторном допросе, будучи письменно предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, сказал, что не видел противоправных действий знакомого. Эти показания он подтвердил на суде.

"Несмотря на это, приговором суда насильник был осужден, а доказательством виновности приняты во внимание показания свидетеля, данные им первоначально", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля). Вскоре мужчина предстанет перед судом.