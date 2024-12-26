В Заводоуковске проходят Елки главы

На новогодние представления во Дворец культуры приглашены более 1300 юных заводоуковцев.

Сегодня спектакль о приключениях Фунтика посмотрели дети участников специальной военной операции. Эмоции от спектакля с ребятами разделила глава муниципалитета Светлана Касенова.