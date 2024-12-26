В Заводоуковске проходят Елки главы

15:50 26 декабря 2024
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На новогодние представления во Дворец культуры приглашены более 1300 юных заводоуковцев.

Сегодня спектакль о приключениях Фунтика посмотрели дети участников специальной военной операции. Эмоции от спектакля с ребятами разделила глава муниципалитета Светлана Касенова.

"На новогоднее поздравление пришли ребята, чьи папы сегодня стоят на защите Отечества. Наш долг - дарить этим детям радость и счастье. Уверена, что сегодня мы с этим справились!", - отметила Светлана Анатольевна.

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