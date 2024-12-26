В Тюмени в микрорайоне Мелиораторов откроют новую школу

Строительно-монтажные работы на объекте завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

По данным Департамента образования Тюменской области, ребята будут учиться в новом здании уже после новогодних каникул.

Школа рассчитана на 1 101 учебное место. Подготовлены и оснащены современным оборудованием учебные классы и мастерские, столовая, актовый зал и информационно-библиотечный центр.

Особое внимание уделено спортивному блоку для физического развития детей. Это 5 спортивных залов, включая тренажерный и зал для занятий самбо, тир, а также уличные спортивные и игровые площадки.

В рамках Десятилетия науки и технологий в школе реализован проект "Научная детская площадка". Играя, дети будут изучать физику, астрономию, общаться друг с другом, "слушать" город через параболические антенны.

На базе школы откроется музей военной истории, где школьники смогут узнать в том числе о героях, проживавших в Тюмени. На фасаде школы нанесен мурал, посвященный герою-земляку, выпускнику школы, участнику войны в Афганистане — Вячеславу Голышеву.

Строительство школы выполнено благодаря национальному проекту "Образование".