Тюменец стал виновником ДТП с тремя погибшими

13:31 26 декабря 2024
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В отношении 52-летнего жителя Тюменской области следственным отделом ОМВД России по  Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Управляя автомобилем "Volvo" он при движении допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Nissan". Пресс-служба ОМВД России по  Нефтеюганску отмечает,  что результате ДТП 67-летний водитель легкового автомобиля и две пассажирки 1968 и 1971 годов рождения от полученных травм скончались на месте до приезда медиков. От удара большегруз съехал в кювет, водитель получил травмы.

На время расследования уголовного дела мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

 

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