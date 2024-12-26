Тюменец стал виновником ДТП с тремя погибшими

В отношении 52-летнего жителя Тюменской области следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Управляя автомобилем "Volvo" он при движении допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Nissan". Пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску отмечает, что результате ДТП 67-летний водитель легкового автомобиля и две пассажирки 1968 и 1971 годов рождения от полученных травм скончались на месте до приезда медиков. От удара большегруз съехал в кювет, водитель получил травмы.

На время расследования уголовного дела мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.