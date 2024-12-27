Тюменскую область посетили около четырех миллионов туристов

Тюменская область - в числе самых популярных направлений для отдыха в Росссии, порядка 4 000 000 человек уже посетили регион в 2024 году.

Каждый второй турист, побывавший в Тюменской области, возвращается вновь, данные приводит геоаналитика.

По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области, регион вошел в Топ-10 субъектов РФ по результатам ежегодного исследования "Индекс туристической привлекательности регионов России".

В 2024 году в Тюменской области открыты новые туристические объекты, в частности:

бизнес-отель российской гостиничной сети AZIMUT;

крупнейший в стране минеральный бассейн на базе отдыха "Советский" в Тюмени;

новый современный геотермальный комплекс "Тобольский".

Термальный курорт "ЛетоЛето" расширил свои возможности и получил статус майер-курорта "Марциаль".

Санаторий "Сибирь" – лауреат премии Правительства Российской Федерации в области качества "Лучшая здравница-2024".

Число посетителей термальных комплексов Тюменской области за 2024 год составит более 1 500 000 человек (+14% к 2023 году).

В 2024 году Тюменская область завоевала награды престижных отраслевых премий:

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards:

1 место в номинациях: "Лучший туристический маркетинг региона" и "Регион санаторного и оздоровительного отдыха";

2 место в номинациях: "Регион устойчивого туризма" и "Знай наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России".

Маршрут "В Сибирь по своей воле" одержал победу в номинации "Первый из лучших 2024" по версии экспертов Минэкономразвития и АТОР.

Тюменская область - в пятерке лучших регионов России по событийному туризму по итогам международной премии Russian Event Awards.