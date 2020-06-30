На Харьковской пьяный водитель въехал в две иномарки

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени ДТП произошло сегодня утром, 30 июня, на улице Харьковской, 65. Нетрезвый мужчина на автомобиле "Лада" не выдержал дистанцию и въехал в Daewoo Nexia и KIA Rio.

В ДТП пострадала 33-летняя пассажирка "Лады", предварительно, у женщины травма ребер и другие повреждения.

"Автомобилист отрицает свою причастность к аварии, говорит, что ее совершил его товарищ. По свидетельству сотрудников ГИБДД, друг приехал к месту аварии, когда разбитый автомобиль грузили на эвакуатор", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Как выяснилось, 8 дней 32-летний тюменец уже задерживался автоинспекторами нетрезвым за рулем. Ранее мужчина задерживался в состоянии опьянения за рулем в 2012 и 2014 годах.