В Тюмени водитель выплатит компенсацию после ДТП с перевернувшимся Mercedes

В областном центре виновник ДТП выплатит 150 тыс. рублей автомобилистке, которая из-за него перевернулась на машине.

Авария произошла 10 июля 2019 года на улице Мельникайте. Водитель Volkswagen Passat при перестроении не уступил дорогу автомобилистке на Mercedes-Benz, которая ехала в попутном направлении. В результате Mercedes врезался в металлическое ограждение и перевернулся. Женщине был причинен средней тяжести вред здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Ленинский районный суд признал водителя Volkswagen Passat виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью), мужчина был лишен водительских прав на два года. Пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда.

Ленинский районный суд вынес решение о взыскании в пользу женщины 90 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, размер компенсации был обжалован в Тюменском областном суде, сумму компенсации увеличили до 150 тыс. рублей.