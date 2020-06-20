В Тюмени сотруднице банка предъявлено обвинение в хищении 19 млн рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания операционного офиса "Сургутский" филиала одного из крупных российских банков. Сотрудница банка обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания с августа 2017 года по февраль 2019 года совершила хищение более 19,7 млн рублей, находившихся во вкладах и счетах 17 клиентов банка. Когда клиенты хотели забрать деньги со вкладов, начальник отдела совершала операции по пополнению вкладов за счет средств других клиентов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, банк за счет собственных средств вернул клиентам деньги, потерпевшим по делу признана финансово-кредитная организация. Материалы уголовного дела будут направлены в Сургутский городской суд.