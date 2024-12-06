Тюменцев зовут отметить субботним забегом День банковского работника

7 декабря в экопарке "Затюменский" состоится крупнейший городской зимний забег, его посвятили Дню банковского работника. На старт субботним утром выйдут спортсмены-профессионалы и любители, участники марафонов и различных соревнований, все желающие тюменцы и гости города.

Организаторы подготовили тематическую банковскую площадку, угощения и викторину с подарками.

"Спорт – норма жизни для тюменцев и банковские работники не исключение. Поэтому свой профессиональный праздник мы отодвинули на субботу, чтобы вместе со всеми жителями города, с его Главой, с любителями бега преодолеть пятикилометровую дистанцию и поддержать традиционные здоровые семейные ценности. Считаю задачей каждого – уделять внимание территории, на которой живёшь и работаешь, стараться делать жизнь окружающих лучше. А спортивный забег – это заряд бодрости, задор победителей, пример для подрастающего поколения. Приглашаю всех присоединиться к этому празднику", – сообщил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

"Экопарк Затюменский - цитадель любителей спорта. Мы всегда доброжелательны для всех кто любит бег и кто делает первые шаги в спорте. Наши субботние старты проходят в теплой и дружеской атмосфере, добро пожаловать в мир бега!" – отметил руководитель проекта "5 вёрст" в Тюмени Роман Берестовский.

Старт забега в 9:00, работа тематической площадки начнется в 8:30 и продлится до 10:30.