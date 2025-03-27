Юные тюменцы посетили Музей Банка России в рамках акции Общества "Знание"

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятия по финансовой грамотности проходят в рамках трека Знание.Карьера во всех регионах страны с 10 по 28 марта. На площадках школ, колледжей и вузов организуют лекции, посвященные основам инвестирования, кибербезопасности, защите персональных данных в интернете и секретам долгосрочного сбережения.

В Тюменской области студенты Тюменского колледжа экономики, управления и права побывали в региональном отделении Музея Банка России. Экскурсию для них провела председатель "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" Светлана Мельцер.

Участники познакомились с историей банковского дела, узнали, как был организован Центральный Банк во время правления Александра II и поняли, как складывалась банковская система на территории современной Тюменской области.

Также они увидели денежный знак Урала и Прикамья времён гражданской войны, банкноты разных времен, несгораемый сейф в виде ящика, форму банковских служащих и золотые слитки. Лектор отметила, что самым старинным экспонатом музея является Сибирская монета, которая выпускалась с 1763 года по указу императрицы Екатерины II, хождение которой ограничивалось лишь территорией Сибирской губернии.

"Ребятам особенно интересно было посетить кабинет управляющего Банка Российской Империи конца 19 – начало 20 века в интерьере того времени и увидеть сейф весом в 1 тонну. Уверена, что такого рода практики мы будем развивать и приходить как со школьниками, так и студентами", – поделилась Светлана Мельцер.

Отметим, что мероприятия в рамках акции также прошли на площадках нескольких колледжей Тюменской области. Специалист тюменского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Надежда Брежнева рассказала студентам, как превратить хобби в прибыльное дело. Ведущий экономист Отделения Банка России по Тюменской области Максим Сундуков объяснил, кого можно назвать финансово грамотным человеком, а председатель "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" Светлана Мельцер дала советы, как защитить себя от мошенников.

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