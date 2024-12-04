В В 2025 году банки планируют выдать кредитов на треть меньше

В 2025 году российские банки выдадут около 9,5 трлн рублей кредитов физлицам, что будет ниже результатов текущего года почти на 30%. Для сравнения: в этом году объем выдач составит 13,3 трлн рублей – это на 18% меньше 2023 года. Таким образом, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заявил заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

Ускорение "охлаждения" рынка розничного кредитования будет связано с комплексом факторов: сохраняющиеся экстравысокие ставки, серьезное ужесточение риск-политики ЦБ РФ, а также уход от массовой господдержки ипотеки. В последний раз выдачи банковских кредитов были ниже 10 трлн рублей еще до 2020 года.

Горшков отметил, что снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы – сразу на 30%. В этом смысле можно сказать, что 2024-й год был для регулятора, скорее, "репетицией" сокращения потребительского спроса населения. "Такой шаг оправдан: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам – не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо более тщательно следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом", – пояснил ситуацию Георгий Горшков.