Пострадавшие от паводка объекты культуры восстанавливают в Тюменской области

В селе Назарово Абатского района, которое весной пострадало от наводнения, отремонтировали дом культуры и библиотеку. Выполнены работы по демонтажу и заливке полов во всех помещениях, а также зашпаклёваны и окрашены стены, восстановлена сцена.

В с. Аксурка Вагайского района отремонтирована сельская библиотека. После стихии здесь тоже пришлось восстанавливать и пол, и стены. Завершается ремонт пострадавшего здания Аксурского сельского Дома культуры.

Жителей села Большой Карагай Вагайского района ждёт радостное событие. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора здесь до конца года появится новый Дом культуры. В виду аварийного состояния здания прежнего ДК, пострадавшего от паводка, было принято решение о создании нового объекта культуры площадью 280 кв.м. по адресу: ул. Мира, 41 "а".

Новый Дом культуры будет в 2,5 раза просторнее предыдущего. Сейчас здесь активно возводится модульная конструкция. Уже завершён монтаж стен, ведется настил пола и потолка, утепление.

Все работы проводятся в рамках плана аварийно-восстановительных работ.