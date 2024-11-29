В поликлиниках и больницах Тюмени установили елки желаний

Акция "Ёлка желаний" проходит более чем в двадцати медучреждениях Тюмени, в записках на елках - мечты детей из областной общественной организации "Центр детей-инвалидов и сирот "Творчество", сообщили в депздраве Тюменской области.

В этом году в акции принимают участие поликлиники 1, 3, 4, 5, 6, 12, 17, Перинатальный центр, Родильные дома №2, №3, ОКБ №2, Областной лечебно-реабилитационный центр, клиническая больница "РЖД-Медицина", Медицинский город, больница им. Нигинского, МКДЦ, инфекционная больница, противотуберкулезный диспансер, больница Западно-Сибирского медицинского центра, психиатрическая больница, наркологический диспансер.

В планах на этот год - исполнить тысячу детских желаний, рассказала ее организатор председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты региона, главврач областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева: