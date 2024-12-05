Дню героев Отечества в Тюменской области посвятят более сотни мероприятий

День героев Отечества в России отмечается 9 декабря, к памятной дате в учреждениях культуры региона пройдет более ста патриотических и просветительских мероприятий. Ожидается, что в них поучаствуют свыше пяти тысяч человек.

3 декабря Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева провела презентацию книжно-иллюстративной выставки "Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний".

6 декабря Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник проведет интерактивное мероприятие "День героев Отечества" на базе выставочного проекта "Символы Победы". А в Ялуторовском музейном комплексе в этот день пройдет лекция беседа о книге "Повесть о настоящем человеке".

7 декабря Музейный комплекс им. И.Я. Словцова проведет квест "Герои России". В рамках квеста по постоянной экспозиции "Шедевры художественной коллекции" участники узнают о великих событиях и героях России разных столетий. В музее "Городская Дума" состоится экскурсия "Тюмень - Война - Великая Победа".

9 декабря, в сквере им. И.М. Губкина (на мемориальном комплексе "Воинам, погибшим в вооруженных конфликтах") и на Мемориальном комплексе "Память" у памятного знака "Помним тебя, сынок" состоятся торжественные церемонии возложения цветов и гирлянд.

Во Дворце культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества и концертная программа с участием ансамбля "Новороссия" (г. Луганск).

10 декабря в Детской библиотеке им. Константина Яковлевича Лагунова состоится встреча "Там, где мы, там - победа!" с представителями Союза морских пехотинцев "Тайфун".

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества, пройдут в домах культуры, музеях, библиотеках всех муниципалитетов региона. Жителей пригласят на концерты-митинги, фото- и книжные выставки, просветительские беседы, уроки памяти, посвященные героям-землякам.