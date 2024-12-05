Около 400 юных теннисистов приняли участие в тюменском турнире

В областной столице завершился традиционный Всероссийский турнир по настольному теннису "Тюменский меридиан. Будущее России", участниками которого стали примерно 400 спортсменов со всей страны.

В течение четырех дней теннисисты соревновались в личном зачете в возрастных категориях "до 14 лет" и "до 16 лет". По итогам турнира первые места среди юношей и девушек до 16 лет заняли Максим Нагаев (Тюмень) и Яна Назаренко (Тюмень). В категории до 14-ти лет лидируют Илья Борисенко (Томск) и Виктория Дидушуцкая (п. Цементный).

Президент федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов: