Около 400 юных теннисистов приняли участие в тюменском турнире

В областной столице завершился традиционный Всероссийский турнир по настольному теннису "Тюменский меридиан. Будущее России", участниками которого стали примерно 400 спортсменов со всей страны.
В течение четырех дней теннисисты соревновались в личном зачете в возрастных категориях "до 14 лет" и "до 16 лет". По итогам турнира первые места среди юношей и девушек до 16 лет заняли Максим Нагаев (Тюмень) и Яна Назаренко (Тюмень). В категории до 14-ти лет лидируют Илья Борисенко (Томск) и Виктория Дидушуцкая (п. Цементный).
Президент федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов:
Соревнования были очень напряженные. Показать себя и побороться за рейтинговые очки приехали ребята, готовые к серьезной борьбе. Наши спортсмены продемонстрировали неплохие результаты, но еще есть над чем работать. В дальнейшем мы также хотим сделать упор на тренировки теннисистов 2010-2011 годов рождения, так как среди малышей этого возраста есть те, кто подают большие надежды. Уже в январе нового года спортсменов ожидают тренировочные сборы.
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