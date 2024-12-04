Тюмень проведет в тридцатый раз конкурс "Димитриевская суббота"

В ХХХ международном молодежном конкурсе патриотической песни "Димитриевская суббота" в Тюмени примут участие более ста представителей Югры, Ямала, Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Кемеровской и Воронежской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, ЛНР, ДНР, а также Узбекистана, Республики Конго, Въетнама и других стран.

Конкурс проходит в рамках одноименного фестиваля. На звание лауреата претендуют как вокалисты в возрасте от 14 до 35 лет, так и музыкальные группы в различных номинациях.

Конкурсные прослушивания проходят в "Пионере" продлятся до 8 декабря. Оценивает участников компетентное жюри из Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга, в качестве председателя выступит Ирина Бибеева - профессор, заслуженный артист Российской Федерации, председатель Тюменского отделения хорового общества.

В День Героев Отечества, 9 декабря, на сцене Дворца культуры "Нефтяник" пройдет награждение лауреатов и стипендиатов, а лучшие из лучших выступят на гала-концерте.