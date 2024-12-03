Каких сотрудников больше всего ценят в компаниях Тюмени?

Кадровый голод заставляет компании прилагать больше усилий по удержанию персонала. На вопросы о том, каких сотрудников в компаниях стремятся удержать, сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob ответили представители работодателей из Тюмени.

23% компаний в Тюмени удерживают от увольнения буквально всех и каждого. 67% прилагают усилия по удержанию сотрудников, заявивших о своем уходе из компании, лишь иногда.

Характеризуя работников, которых стремятся удержать от ухода, представители компаний называли не только руководителей, профессионалов, редких и узких специалистов, но и талантливых, перспективных, инициативных работников, сотрудников, приносящих прибыль или выращенных компанией, и даже просто позитивных "середнячков".

Основная причина удержания — кадровый голод, но есть и не менее весомые факторы, в частности: дорогое обучение и адаптация, опасение утечки данных к конкурентам, понимание того, что текучесть кадров отражается на климате в коллективе и эффективности бизнес-процессов.

Опросы SuperJob показывают, что большинство написавших заявление "по собственному желанию" можно удержать, порой даже без дополнительных расходов, а предложив, к примеру, интересные проекты, переведя на удаленку или изменив график работы. Универсальный же способ удержания — увеличение заработной платы.