Более половины тюменцев верят, что банки могут обойтись без сотрудников

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В появление банков без сотрудников верят 54% тюменцев, это показал опрос ВТБ, проведенный в рамках масштабного исследования "Цифровое доверие: будущее отношений с искусственным интеллектом".

Каждый третий тюменец ответил, что уверен в появлении уже в ближайшие 10-15 лет банков, где все основные клиентские операции будут выполнять роботы на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Еще почти столько же ожидают, что это произойдет на горизонте 30 лет.

При этом 30% участвовавших в исследовании тюменцев сомневаются в излишней благосклонности нейросетей и думают, что искусственный интеллект одобрит им меньшие суммы кредита.

Больше всех в распространение банков с ИИ-роботами верят жители Москвы и Московской области. А скептично относятся к такому будущему лишь 16% россиян. Каждый пятый житель нашей страны уверен, что ИИ-алгоритмы будут более благосклонны к ним в вопросах выдачи кредитов, чем живые сотрудники банка: выдадут больший объем средств на более выгодных условиях. Четверть россиян считает, что они не заметят разницы, будет ли решение о кредите принимать живой сотрудник или робот.

По приведенным в исследовании экспертным оценкам, порядка 70% потребителей готовы обращаться за ИИ-рекомендациями по новым продуктам и услугам, 64% потребителей готовы совершать покупки, основываясь на этих рекомендациях. За последний год ИИ чаще всего использовали 18–19-летние респонденты.

Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ: