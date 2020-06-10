В Тюмени инспектора колонии будут судить за получение взяток

В Ленинский районный суд Тюмени передано уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора исправительной колонии №2 УФСИН России по Тюменской области. Он обвиняется в получении взяток и мелком взяточничестве.

С августа 2019 года по март 2020 года инспектор отдела безопасности колонии за взятки от осужденного, отбывающего наказание за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приносил ему сотовые телефоны, зарядные устройства и другие запрещенные предметы. За незаконные услуги инспектор получил более 200 тысяч рублей.

"В возбуждении уголовного дела в отношении осужденного-взяткодателя было отказано, поскольку он сообщил о даче взяток и способствовал расследованию преступлений", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.