В Тобольске двое молодых людей ограбили доставщика пиццы

Двое жителей Тобольска похитили 12 коробок пиццы у курьера. Нетрезвые молодые люди пришли к знакомым и решили заказать пиццу, но платить за нее не намеревались.

В подъезде дома в 15-м микрорайоне молодые люди нанесли телесные повреждения доставщику пиццы и потребовали отдать сумки с едой. Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.

Полиция задержала нападавших — тоболяков 1999 и 2000 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж", сообщает пресс-служба МО МВД Тобольский.