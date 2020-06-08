На тюменца, забравшегося через окно в квартиру бывшей девушки, завели уголовное дело

В Тюмени в полицию обратилась девушка, к которой в квартиру незаконно проник бывший сожитель.
Нетрезвый мужчина разбил окно квартиры на первом этаже и пробрался в помещение. Женщины дома не оказалось, и в ожидании ее тюменец уснул. Когда хозяйка квартиры вернулась и увидела незванного гостя, то вызвала полицию.
"Доставленный в отдел полиции мужчина пояснил, что бывшая девушка не шла на контакт, а он имел желание возобновить отношения, поэтому и проник к ней в квартиру для разговора", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
В отношении 31-летнего тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища".
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