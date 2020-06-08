Тюменец украл более 4 тысяч литров топлива

Полиция задержала молодого человека, который несколько месяцев пользовался чужой топливной картой.

25-летний житель села Аромашево, работавший в организации, накануне увольнения обнаружил лежащую на полу топливную карту и присвоил ее. Мужчина выезжал на автозаправочные станции и там заправлял большегрузы дизельным топливом по украденной карте по заниженной цене. Злоумышленник похитил 4150 литров топлива, ущерб компании составил 203 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.