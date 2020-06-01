Тюменца судят за подготовку к сбыту немаркированного алкоголя на 16 млн рублей

В Тюмени перед судом предстанет 34-летний местный житель, который обвиняется в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

По версии следствия, с июля 2018 года по январь 2019 года мужчина незаконно приобрел и хранил в автомашине, складских помещениях и магазинах областного центра немаркированный алкоголь для последующего сбыта. Из незаконного оборота сотрудниками полиции была изъята продукция общей стоимостью свыше 16 млн рублей, было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.