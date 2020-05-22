У тюменца изъяли 1900 единиц нелегального алкоголя

У жителя Тюмени полицейские изъяли немаркированную алкогольную продукцию в крупном размере.

В одном из складских комплексов из хранилища было изъято свыше 1900 единиц нелегального алкоголя, подлежащего обязательной маркировке. Сумма изъятого составила около 350 тысяч рублей. Также полиция задержала 45-летнего индивидуального предпринимателя, который пояснил, что алкогольную продукцию собирался реализовать.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.