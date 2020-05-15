В Нижнетавдинском районе водитель погиб, налетев на фонарь

Трагическое ДТП произошло сегодня рано утром в деревне Чугунаево Нижнетавдинского района.

На улице Тюменской "Лада" 14-й модели въехала в опору уличного освещения. В ДТП погиб 32-летний мужчина, местный житель, управлявший автомобилем.

"По предварительным данным, он не справился с управлением автомобиля. Обстоятельства происшествия выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.