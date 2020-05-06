На объездной дороге пьяный водитель на Audi наехал на бордюр и дорожный знак

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня в Тюмени на объездной дороге автомобиль Audi въехал в бордюр, снес дорожный знак и повредил столб. В иномарке автоинспекторы обнаружили 36-летнего владельца авто с признаками опьянения. Сотрудникам ГИБДД мужчина сообщил, что управлял машиной не он, а его жена, которая совершила ДТП, испугалась и убежала.

"Выясняя истину, автоинспекторы разыскали супругу владельца Audi, она не подтвердила, что управляла автомобилем. От прохождения освидетельствования на алкоголь автомобилист отказался", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На мужчину составлен административный материал. Ему предстоит возместить материальный ущерб за порчу дорожных сооружений.