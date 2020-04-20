На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск "Лада" въехала в ограждение и трижды перевернулась

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло в минувшую субботу, 18 апреля, на 38-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль "Лада Гранта" въехал в ограждение и перевернулся три раза.

48-летний житель села Каскара, находившийся за рулем, погиб, вероятно, он не был пристегнут ремнем безопасности. 49-летний пассажир госпитализирован с травмами.

"Два раза в 2015 году и один в 2016-м автомобилист задерживался за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, два раза привлечен за это к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ, был лишен права управления транспортом. Экспертиза установит, был ли мужчина пьян в своей последней поездке", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.