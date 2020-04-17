В Тюменской области задержали воров, орудовавших на трассах и стоянке

Тобольская полиция задержала группу мужчин, подозреваемых в серии краж на территории Тюменской области.

Трое молодых людей с декабря 2018 года орудовали на автостоянке крупного предприятия. Они похищали из легковых и грузовых автомобилей магнитолы, музыкальную аппаратуру, аккумуляторы, колеса, фары, дизельное топливо. Также мужчины украли продукты из придорожного кафе и четырех торговых павильонов вдоль трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей. Установлена причастность молодых людей к 15 кражам.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Часть похищенного имущества изъята полицией и будет возвращена владельцам, сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".