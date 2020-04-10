Тюменец убил подругу и выбросил тело на трассу

Обвинение в убийстве подруги предъявлено 63-летнему тюменцу. Трагедия произошла в СНТ "Геолог-2" 4 апреля.
Между мужчиной и женщиной, которые отдыхали в одном из домов, вспыхнула ссора. По версии следствия, мужчина стал бить подругу скалкой по голове, а потом трижды ранил ее ножом в спину и грудь. Женщина скончалась. Мужчина погрузил ее тело в багажник машины и выехал в сторону Тюмени. На 5-м км трассы Тюмень — Нижняя Тавда он оставил тело на обочине и скрылся, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Личность погибшей была установлена, предполагаемого убийцу задержали. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), расследование продолжается.
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