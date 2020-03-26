На тюменской трассе задержали водителя с 42 кг наркотиков

16:25 26 марта 2020
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Фото: pixabay.com

На трассе Тюмень — Омск сотрудниками ГИБДД для проверки был остановлен автомобиль под управлением жителя Томской области. В машине обнаружили почти полсотни килограммов наркотиков.

В багажнике был найден чемодан с расфасованными веществами, экспертиза показала, что это метамфетамин общей массой 200 граммов и более 42 килограммов гашиша. Водитель пояснил, что чемодан он получил от неизвестного лица и по его заданию должен был развезти наркотики по нескольким регионам для дальнейшего распространения.

Было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия в Свердловской области полиция выявила тайник, из которого изъяли еще почти 7 килограммов наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теги: наркотики
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