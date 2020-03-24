ГИБДД разыскивает водителя, сбившего мужчину в Успенке

Участника ДТП, которое произошло вчера вечером, 23 марта, в селе Успенка Тюменского района, ищут сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел около девяти часов вечера на улице Московский тракт, 49. Там под машину попал 56-летний мужчина. Водитель с места аварии скрылся, пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

"По предварительным данным, мужчина шел вдоль проезжей части по ходу движения автомобилей, возвращаясь из магазина, человек не дошел до дома буквально 70 метров", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель и автомобиль устанавливаются, ГИБДД рекомендует водителю, покинувшему место ДТП, самому явиться в отдел полиции "Тюменский" по адресу ул.Московский тракт, 175.