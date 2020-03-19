В Тюмени криминальное трио осудили за серию краж в жилых домах

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей. В феврале–марте 2019 года они совершили кражи в пяти жилых домах областного центра.

Злоумышленники похищали ювелирные украшения и деньги. Еще в пяти домах мужчины либо не нашли ничего ценного, либо дома оказались хозяева.

Тюменцы скрылись на попутных машинах в Самару, там они обокрали дом ветерана труда, а после совершили кражу в Волгограде. 30 марта 2019 года они были задержаны в Ростове-на-Дону.

Общая сумма ущерба составила более 900 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил одному подсудимому 5 лет колонии строгого режима, второму — 4 года 6 месяцев колонии общего режима, третьему – 4 года 15 дней колонии общего режима. Последний также был осужден за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.