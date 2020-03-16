В Тюмени таксист похитил у клиента 60 тыс. рублей

В областном центре уголовное дело возбуждено в отношении водителя такси, который похитил крупную сумму денег у пассажира.

Нетрезвый мужчина возвращался домой из кафе и вызвал такси. Из-за сильного алкогольного опьянения он попросил приехавшего на заказ водителя оплатить поездку через свой смартфон с помощью приложения. Таксист решил воспользоваться ситуацией и списал со счета клиента около 60 тысяч рублей. Пропажу денег тюменец обнаружил только утром.

В отношении 35-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.