В Тюмени таксист похитил у клиента 60 тыс. рублей

12:29 16 марта 2020
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В областном центре уголовное дело возбуждено в отношении водителя такси, который похитил крупную сумму денег у пассажира.

Нетрезвый мужчина возвращался домой из кафе и вызвал такси. Из-за сильного алкогольного опьянения он попросил приехавшего на заказ водителя оплатить поездку через свой смартфон с помощью приложения. Таксист решил воспользоваться ситуацией и списал со счета клиента около 60 тысяч рублей. Пропажу денег тюменец обнаружил только утром.

В отношении 35-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: кража , такси
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