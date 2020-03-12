Двое тюменцев совершили десяток краж на стройках

В Тюмени полиция задержала мужчин, подозреваемых в серии краж со строительных объектов.

С октября 2019 года в полицию стали поступать сообщения от прорабов строек о хищении силовых кабелей, но по горячим следам выйти на злоумышленников не удалось. Последняя аналогичная кража была совершена в марте этого года на стройке по улице Энергетиков.

На этот раз подозреваемые были задержаны. 29-летние приятели пробирались на строительные объекты ночью, похищали кабели, а потом сбывали украденное в пунктах приема металла.

"В настоящий момент установлена причастность фигурантов к 11 эпизодам преступлений", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".