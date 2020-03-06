Проучил за маневр на дороге: тюменец разгромил чужое авто

В областном центре полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужой иномарки.
Обратившийся в полицию владелец Nissan Tiida рассказал, что дорогу ему внезапно перегородил отечественный автомобиль, создав аварийную ситуацию. Водитель иномарки, почувствовав опасность, свернул в ближайшие гаражи по улице Авторемонтной, закрыл свой автомобиль и ушел.
Злоумышленник нашел припаркованную машину и гаечным ключом повредил машину: разбил стекла, зеркала и повредил лакокрасочное покрытие. Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили личность мужчины.
"Он пояснил, что ему не понравился маневр на дороге, который совершил потерпевший, и он решил его проучить", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru