Проучил за маневр на дороге: тюменец разгромил чужое авто

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В областном центре полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужой иномарки.

Обратившийся в полицию владелец Nissan Tiida рассказал, что дорогу ему внезапно перегородил отечественный автомобиль, создав аварийную ситуацию. Водитель иномарки, почувствовав опасность, свернул в ближайшие гаражи по улице Авторемонтной, закрыл свой автомобиль и ушел.

Злоумышленник нашел припаркованную машину и гаечным ключом повредил машину: разбил стекла, зеркала и повредил лакокрасочное покрытие. Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили личность мужчины.

"Он пояснил, что ему не понравился маневр на дороге, который совершил потерпевший, и он решил его проучить", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".