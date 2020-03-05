Сотрудника тюменской колонии обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении младшего инспектора ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в исправительном учреждении.

По версии следствия, накануне утром, 4 марта, работник колонии, расположенной на улице Вербной, пытался пронести на территорию исправительного учреждения синтетический наркотик массой 192 грамма и марихуану весом 27 граммов на продажу. Он был задержан сотрудниками безопасности УФСИН России по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.