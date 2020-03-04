На улице Республики столкнулись автобус и иномарка

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени автобус №17 и автомобиль Mitsubishi столкнулись сегодня, 4 марта, на улице Республики, 92 в одиннадцатом часу дня. По предварительной информации, 21-летний водитель нарушил правила перестроения. Молодой человек буквально подрезал автобус.