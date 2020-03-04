На улице Республики столкнулись автобус и иномарка

В Тюмени автобус №17 и автомобиль Mitsubishi столкнулись сегодня, 4 марта, на улице Республики, 92 в одиннадцатом часу дня. По предварительной информации, 21-летний водитель нарушил правила перестроения. Молодой человек буквально подрезал автобус.
"В результате удара в автобусе упала 59-летняя пассажирка, она получила травму. Водителю легкового автомобиля помощь оказана на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются", — Госавтоинспекция Тюменской области.
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