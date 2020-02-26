В Тюмени задержали дачных воров

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В областном центре полиция вышла на двух мужчин, подозреваемых в серии краж с дачных участков в Тюмени и Тюменском районе. В течение нескольких месяцев мужчины похищали из садоводческих товариществ электроинструменты, садовый инвентарь и другие ценные вещи.

Воры подбирали оставленные без присмотра участки и вывозили имущество на своем автомобиле, после чего распродавали его.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых задержан оперативниками с поличным, а позже установлен и задержан второй фигурант. В настоящий момент установлена их причастность к трем подобным эпизодам", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено три уголовных дела по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".