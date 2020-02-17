На жителя Ярково завели уголовное дело за воспламенившийся телефон

В селе Ярково Тюменской области уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, сломавшего чужой гаджет.

Мужчина попросил у бывшей супруги сотовый телефон, чтобы позвонить. В телефоне он увидел сообщения, которые ей отправлял другой мужчина. Бывший супруг разозлился и начал ломать телефон, из-за чего техника воспламенилась. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".