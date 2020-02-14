В Тюмени изъяли немаркированный алкоголь на миллион рублей

16:40 14 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

В областном центре полиция задержала мужчину, который хранил в гараже более 2,5 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции.

Алкоголь гражданин одной из стран ближнего зарубежья хранил в одном из гаражей на улице Дамбовской. Общая стоимость обнаруженной продукции составила порядка 1 млн рублей.

"Подозреваемый не является индивидуальным предпринимателем и не имеет лицензии на осуществление деятельности по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Теги: алкоголь
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