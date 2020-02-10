В Увате вор проник в квартиру через собачий лаз

В селе Уват Тюменской области жертвой квартирного вора стал 66-летний местный житель. Как выяснилось, мужчину обокрал сосед.
19-летнему молодому человеку понадобились деньги на вечер, и он решил поискать их в квартире пенсионера. Входная дверь была заперта, поэтому парень проник в дом через собачий лаз. Он взял банковскую карту спящего мужчины и обналичил 2900 рублей, после чего вернул карту. Вскоре молодой человек вернулся и украл еще 12000 рублей, а потом покинул квартиру через проем в стене. Пенсионер обнаружил пропажу и обратился в полицию.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и с банковского счета".
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