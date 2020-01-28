Вынесен приговор тюменцу, который убил приятеля, чтобы не возвращать долг

Сегодня Тюменский областной суд вынес приговор в отношении 65-летнего жителя Тюмени, который учинил расправу над знакомым и его сожительницей, чтобы не отдавать крупную сумму, взятую в долг.

В июле 2018 года мужчина взял в долг 900 тыс. рублей у своего знакомого сроком на один год с ежемесячной выплатой 30 тыс. рублей за пользование деньгами. В марте 2019 года у тюменца возник преступный замысел. Вечером 18 марта он под предлогом трудоустройства на базу отдыха вывез знакомого и его сожительницу за город. В лесу он остановил машину и сказал, что дальше надо идти пешком, поскольку проехать не получится. Когда сожители прошли вперед, мужчина выстрелил в них из обреза. Женщина оказалась тяжело ранена, мужчина скончался. Злоумышленник несколько раз ранил женщину ножом и скрылся. Однако тюменка сумела позвонить в полицию и сообщить о случившемся. Женщину спасли медики. Злоумышленник был задержан, у него изъяли обрез и гранату с взрывателем.