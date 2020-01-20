Тюменец получил условный срок за стрельбу на дачном участке

Тюменский районный суд вынес приговор мужчине за хулиганство.

Тюменец, находясь на территории дачного участка, выстрелил из огнестрельного оружия в сторону другого участка, на котором были люди. Сосед сделал мужчине замечание, но он вновь выстрелил в том же направлении.

Было возбуждено уголовное дело по п."а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). На суде стрелявший тюменец свою вину признал в полном объеме.

В виду раскаяния в содеянном и наличия на иждивении мужчины двух малолетних детей, супруги и мамы, которые не работают, суд назначил ему один год лишения свободы условно.