Тюменец получил условный срок за стрельбу на дачном участке

Тюменский районный суд вынес приговор мужчине за хулиганство.
Тюменец, находясь на территории дачного участка, выстрелил из огнестрельного оружия в сторону другого участка, на котором были люди. Сосед сделал мужчине замечание, но он вновь выстрелил в том же направлении.
Было возбуждено уголовное дело по п."а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). На суде стрелявший тюменец свою вину признал в полном объеме.
В виду раскаяния в содеянном и наличия на иждивении мужчины двух малолетних детей, супруги и мамы, которые не работают, суд назначил ему один год лишения свободы условно.
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