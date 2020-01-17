На тобольском предприятии работники украли экскаватор

11:15 17 января 2020
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В тобольскую полицию поступило сообщение от одной из организаций о пропаже экскаватора-погрузчика. Имущество находилось на территории базы, сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Как оказалось, кражу совершили три человека, работавших на предприятии. Они нашли покупателя и продали ему экскаватор с генератором за 440 тысяч рублей. Вырученные деньги злоумышленники разделили между собой, сообщили в пресс-службе МО МВД России "Тобольский".

Похищенное нашли и вернули владельцу, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Теги: кража , уголовное дело
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