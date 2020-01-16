В Тюмени пьяный на Infiniti въехал в ограждение и попытался скрыться

14:02 16 января 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло в областном центре в минувший вторник, 14 января, на улице 50 лет Октября. Мужчина на Infiniti врезался в ограждение и попытался скрыться с места ДТП, но иномарка заглохла перед перекрестком улиц 50 лет Октября и Воровского.  

"Автоинспекторы провели освидетельствование 61-летнего гражданина на состояние опьянения, которое показало наличие 0,43 мг алкоголя на литр выдыхаемого водителем Infiniti воздуха, что позволило автоинспекторам оформить на автомобилиста административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Ранее инспекторы ДПС отстраняли мужчину от управления транспортом за нетрезвую езду в Тюмени в 2016 году.

Теги: ДТП , пьяные водители
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2020