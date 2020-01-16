В Тюмени пьяный на Infiniti въехал в ограждение и попытался скрыться

ДТП произошло в областном центре в минувший вторник, 14 января, на улице 50 лет Октября. Мужчина на Infiniti врезался в ограждение и попытался скрыться с места ДТП, но иномарка заглохла перед перекрестком улиц 50 лет Октября и Воровского.
"Автоинспекторы провели освидетельствование 61-летнего гражданина на состояние опьянения, которое показало наличие 0,43 мг алкоголя на литр выдыхаемого водителем Infiniti воздуха, что позволило автоинспекторам оформить на автомобилиста административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Ранее инспекторы ДПС отстраняли мужчину от управления транспортом за нетрезвую езду в Тюмени в 2016 году.
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