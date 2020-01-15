В Тюмени водитель такси выплатит пострадавшей пассажирке 200 тыс. рублей

17:10 15 января 2020
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Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил иск жительницы Москвы к таксисту, из-за которого она пострадала в ДТП.

Инцидент произошел 17 декабря 2018 года, когда москвичка гостила в Тюмени. Она ехала в качестве пассажирки ехала в такси Toyota Platz. Водитель иномарки при перестроении нарушил правила дорожного движения и столкнулся с другим автомобилем. Женщине был причинен средней тяжести вред здоровью.

Постановлением суда в апреле 2019 года такисит был признан виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью). Он был лишен водительских прав на полтора года.

Пострадавшая женщина обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда. Суд постановил взыскать с таксиста в пользу потерпевшей 200 тыс. рублей.

Теги: ДТП , компенсация , такси
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