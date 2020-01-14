В Исетском задержали похитительницу икон

В селе Исетском о грабеже сообщил 62-летний местный житель. Его обокрала гостья.

Женщина пришла к мужчине, зная, что у него есть проблемы со здоровьем и что он живет один. Она выпила спиртное, принесенное с собой, после чего забрала себе телефон хозяина дома, а затем и две принадлежавшие ему иконы.

"Замечания мужчины не трогать его имущество гостья проигнорировала", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Вскоре женщина была задержана, не успев распорядиться похищенным. Возбуждено уголовное дело, назначена искусствоведческая экспертиза, которая позволит определить ценность икон. Добавим, что 59-летняя жительница села Исетское ранее неоднократно судима.